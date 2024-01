Calciomercato Bologna, Castro è il preferito per l’attacco, ma la trattativa con il Velez rallenta: il nodo è il pagamento

Il Bologna è al lavoro sul calciomercato per trovare un attaccante per rinforzare la rosa e il prescelto rimane il classe 2004 Santiago Castro del Velez Sarsfield. La trattativa per l’argentino però, come riporta Il Corriere dello Sport, è tutto tranne che semplice. Il club argentino infatti, non avendo necessità di vendita, ha detto di no alla dilazione del pagamento dei nove milioni e negli scorsi giorni ha fatto orecchia da mercante alle chiamate dei rossoblu. La decisione ora spetta al presidente Joey Saputo, se pagare la clausola di subito o se dire agli uomini mercato Sartori e Di Vaio di vagliare altri nomi, rimandando il colpo eventualmente in estate.

Il secondo nome sulla lista dei rossoblu è quello di Talles Magno, brasiliano del New York City. Intanto però Castro ha fatto sapere di volere l’Italia, al punto che sarebbe disposto a saltare il raduno pre-olimpico della nazionale argentina. Anche il suo ct, Mascherano, ha detto che spera che la trattativa possa sbloccarsi il prima possibile per poter preparare al meglio l’olimpiade di Parigi, in cui l’attaccante avrà un ruolo da protagonista.