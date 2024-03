Calciomercato Bologna, ecco il rinforzo per la Champions

Calciomercato Bologna, si lavoro alla profondità della rosa: Sartori sta valutando una sua vecchia conoscenza

Il Bologna lavora per il futuro: in attesa di sapere a fine campionato se la squadra felsinea giocherà in Champions League, Sartori programma un calciomercato che dia una profondità necessaria alla rosa per una stagione con le coppe europee.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il responsabile dell’area tecnico ha mandato degli osservatori in Germania per monitorare Robin Gosens. Il dirigente lo conosce dai tempi dell’Atalanta e in caso di arrivo tra le prime quattro si potrebbe imbastire una trattativa con l’Union Berlino: si parte da 10 milioni e si lavora al prestito con diritto di riscatto. Il suo arrivo non prevederebbe l’addio di Saelemaekers. Alla rosa servirà pronfondità e i due hanno stili di gioco diversi: la permanenza del belga, in prestito dal Milan, dipenderà dalle prestazioni in questi ultimi mesi: il Bologna è pronto a riscattarlo (10 milioni), ma dovrà essere lui a meritarselo.