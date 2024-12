Calciomercato Bologna, Oristanio obiettivo per l’attacco. Prenderà il posto in attacco di quel giocatore

Calciomercato Bologna, Oristanio obiettivo numero uno per rinforzare ulteriormente la trequarti dei rossoblu. Le ultime novità di mercato

Serve più potenza di fuoco in casa Bologna, e Giovanni Sartori sta pensando che per il calciomercato dei rossoblu emiliani occorra aumentare la qualità in attacco: aspettando anche il recupero di Cambiaghi e il salto di qualità di Ndoye.

Qual è il nome che segue il calciomercato Bologna? Secondo il sito 1000cuorirossoblu.it, Oristanio (oggi a Venezia ed ex Inter) sarebbe nel mirino dei rossoblu in vista di gennaio, sostituendo Karlsson (oggi in uscita).