Calciomercato Bologna, c’è ottimismo per l’affare Gosens: ecco perché i rossoblu sono così vicini al calciatore

Le ultime notizie spingono ulteriormente il Bologna verso l’acquisto di Robin Gosens, ex esterno dell’Atalanta ora all’Union Berlino

Il Bologna accelera per Robin Gosens e lo fa consapevole di avere un grande vantaggio su tutto e tutti per portare alla corte di Vincenzo Italiano l’ex esterno dell’Atalanta. Di Vaio e Sartori infatti stanno continuando a lavorare per chiudere.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono due motivi per cui l’affare Gosens è moto ben avviato. In primis c’è la volontà del giocatore di ritornare nella sua amata Italia, dove ha vissuto due esperienze importanti come Atalanta e Inter.

L’altro motivo riguarda il Benfica. La squadra portoghese si era detta molto interessata a Gosens, ma a quanto pare nelle ultime ore c’è stato qualche ripensamento e dunque il club lusitano si sarebbe sfilato dall’asta per il tedesco.