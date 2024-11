Calciomercato Bologna, Ferguson pronto al rinnovo. Ecco tutte le cifre della trattativa

Calciomercato Bologna, tutto pronto per il rinnovo di capitan Ferguson. Ecco le cifre di mercato tra stipendio e cartellino

Secondo quanto riportato da Tuttobolognaweb, il calciomercato Bologna riparte dal rinnovo contrattuale di capitan Ferguson. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa.

LA SITUAZIONE – Il club dialoga da tempo con l’agente del mediano scozzese ed è vicino alla fumata bianca per il prolungamento dell’accordo con adeguamento all’ingaggio. A breve dovrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto di Lewis, che sarà prolungato fino al 2029 con ingaggio di circa un milione di euro più bonus, rispetto agli attuali 500mila. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, all’interno del nuovo accordo non dovrebbe essere posta una clausola rescissoria per uscire dal contratto e nell’eventualità di una cessione sarà il Bologna a fare il prezzo. Ferguson, dopo il campionato scorso, era stato corteggiato da diversi club e probabilmente in estate sarebbero potute arrivare offerte da circa 30-35 milioni di euro, ma il serio infortunio ha frenato ogni discorso di mercato. Ora, invece, il rinnovo con il Bologna fino al 2029.