Calciomercato Bologna, Saputo dalle parole ai fatti: investiti già 50 milioni

Calciomercato Bologna, Saputo è passato dalle parole ai fatti: investiti già 50 milioni di euro per rinforzare la rosa di Mihajlovic

Dalle parole ai fatti. Perché il tycoon canadese Saputo, a Bologna, sta decisamente mantenendo le promesse. Quelle fatte ai tifosi felsinei per aumentare la competitività della squadra, quelle fatte a Mihajlovic per convincerlo a restare. Il numero uno rossoblù, infatti, sta rinforzando la rosa a suon di milioni di euro investiti, come i 7 che porteranno in città nelle prossime ore il difensore giapponese Tomiyasu dal Sint-Truiden.

Ma una cifra analoga era già stata investita per Denswil dal Bruges, mentre erano stati necessari 15 milioni per riscattare Sansone e Soriano dal Villarreal. La medesima cifra pattuita alla Juve per trattenere Orsolini, tra i prediletti del tecnico serbo. Totale? Siamo già a quota 47 milioni…