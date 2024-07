Calciomercato Bologna, spunta l’IDEA Thorstvedt: ecco QUANTO CHIEDE il Sassuolo per il centrocampista

Thorstvedt è finito nel mirino del Bologna per rinforzare il centrocampo. Ecco la richiesta del Sassuolo per cederlo

Il Bologna si deve preparare ad una lunga stagione da ben tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Per questo i felsinei spingono forte sul calciomercato in modo da non farti trovare impreparati.

L’esigenza di un centrocampista ha spostato le attenzioni del Bologna in casa Sassuolo dove Thorsvedt, in cambio di una buona offerta, potrebbe lasciare i neroverdi e la Serie B. In ogni caso, il Sassuolo è stato chiarissimo chiedendo 12 milioni di euro.