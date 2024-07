Calciomercato Bologna, TUTTO FERMO in difesa: Hummels ci pensa ancora, ma Italiano va di fretta. Tutte le ALTERNATIVE

Hummels si fa attendere, ma a Bologna c’è fretta: Calafiori è ormai dell’Arsenal e va sostituito assolutamente

La suggestione Hummels affascina il calciomercato Bologna, ma i tempi si stanno facendo stretti. Ieri Calafiori è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell’Arsenal e ora i felsinei devono intervenire.

Hummels piace molto, come naturale che sia dopo l’ottima stagione al Borussia Dortmund, ma non si può aspettare per secondo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il difensore si sta facendo attendere troppo e il Bologna non può perdere altro tempo.

Le alternative cominciano a prendere quota dato che Italiano ha bisogno di lavorare il prima possibile con i suoi difensori. Bijol dell’Udinese in pole, seguono Sutalo dell’Ajax e Rugani dalla Juventus.