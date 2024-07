Calciomercato Bologna, Sartori ha trovato il PERFETTO EREDE di Zirkzee. Ecco il futuro centravanti rossoblu

Calciomercato Bologna, trovato il PERFETTO EREDE DI ZIRKZEE. Ecco su chi sta puntando fortemente la squadra rossoblu

Con Joshua Zirkzee fatta al Machester United, il Bologna è già al lavoro in questa sessione di calciomercato per trovare il suo degno erede, e tra i tanti nomi è presente un fortemente in cima alla lista.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti in pole position ci sarebbe Hugo Duro, attaccante olandese del Valencia che rispecchia a pieno le caratteristiche del centravanti perfetto per Italiano.