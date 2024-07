Calciomercato Cagliari, il club è SCATENATO: nuovo colpo AD UN PASSO da regalare a Nicola. Tutti i dettagli

Il Cagliari è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo di Luperto, infatti, il club è ad un passo da un altro acquisto. Come riportato da Gianluca Di Marzio si sardi stanno per chiudere per Felici.

L’accordo con la Ferralpisalo per il classe 2001 è stato trovato sulla base di circa 2 milioni di euro. Si tratta di un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli in attacco.