Alessandro Tripaldelli è sempre più vicino al trasferimento definitivo alla Spal. Il costo dell’operazione è di 300mila euro

Durante la conferenza stampa di ieri, il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha confermato la partenza di Alessandro Tripaldelli, difensore voluto fortemente dall’ex tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco all’inizio dello scorso campionato.

Il giovane, come riporta Sport Mediaset, dopo una stagione in cui non ha trovato spazio e continuità, si trasferirà a titolo definitivo alla Spal. Il costo dell’operazione ammonta a 300mila euro.