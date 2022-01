Calciomercato Cagliari, fissato il prezzo per Nandez: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari non si schioda dalle sue richieste per la cessione di Nahitan Nandez: il Torino riflette sull’affare

Il Cagliari ha fissato il prezzo per il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez, seguito in modo particolare dal Torino di Ivan Juric.

Come riporta Tuttosport, i rossoblù chiedono due milioni subito per il prestito e 15 milioni da versare a fine stagione per il riscatto. Il ds dei granata Vagnati riflette sull’affare.