Calciomercato Bologna, addio Santiago Castro. L’attaccante rossoblu pronto a diventare l’erede offensivo in quella big

Calciomercato Bologna, Santiago Castro sempre più nel mirino delle big. Una su tutte (italiana) è in pole per il gioiello rossoblu.

Nonostante Santiago Castro sia ritenuto l’attaccante presente e futuro del Bologna dall’altra le voci di calciomercato si fanno sempre più insistenti. Infatti Sport Mediaset sgancia una bomba che potrebbe rivoluzionare quello che è il calciomercato Inter fino ad ora. Stando all’emittente televisiva, Piero Ausilio e tutto lo staff dirigenziale dedito al mercato, sarebbero alla ricerca di nuovi innesti anche per il reparto offensivo (dove dall’anno prossimo andranno via Correa e Arnautovic a parametro zero).

Così sul mirino dei nerazzurri sarebbe finito l’erede designato di Lautaro Martinez: si tratta, appunto, di Santiago Castro del Bologna. L’attaccante argentino classe 2004 per caratteristiche ricorda molto il primo Lautaro. Il club di Viale della Liberazione starebbe monitorando la crescita esponenziale del centravanti dei rossoblù, i quali lo hanno acquistato per 15 milioni dal Velez Sarsfield. Oggi, però, la valutazione fatta dal Bologna sarebbe inevitabilmente ben più alta.