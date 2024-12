Calciomercato Como, si allontana il colpo Arthur? Una big europea sul centrocampista bianconero

Calciomercato Como, Arthur lascia la Juve: occhio però all’interesse del Betis Siviglia. Si può chiudere a queste condizioni: cifre e dettagli

E’ ormai evidente che Arthur dovrà cambiare squadra a gennaio. Il brasiliano nonostante sia nel mirino del calciomercato Como, dall’altra la Juve lavora con il Betis Siviglia per il ritorno del calciatore in Liga. Una soluzione che ha trovato pareri positivi nel diretto interessato.

Su di lui si era mosso anche il Valencia, ultimo però in campionato e per questo destinazione poco gradita. L’affare potrebbe concludersi sulla base del prestito, magari con diritto di riscatto sui 12 milioni di euro. Si lavora ora per abbattere il muro costituito dal pagamento dei 5 milioni netti di ingaggio.