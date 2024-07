Calciomercato Como, nel MIRINO il centrocampista Nicolussi Caviglia. Le ULTIME

Calciomercato Como, Nicolussi Caviglia fortemente nel mirino dei lombardi. Tutti i DETTAGLI sul centrocampista della Juve

Hans Nicolussi Caviglia finisce nel mirino del Como per potenziare ulteriormente il suo centrocampo. Come riferito dal Giornale di Sicilia, il centrocampista della Juventus è ricercato non solo dai comaschi, ma anche dal Palermo.

Nicolussi è in bilico in bianconero, la Juve è disposta ad ascoltare eventuali offerte ma il Palermo dovrà fare i conti con la concorrenza dei club di Serie A. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.