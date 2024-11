Correa, sarà addio a gennaio. Una big italiana sull’attaccante nerazzurro

Correa, un club di Serie A ci prova per il Tucu! I dettagli sulla situazione dell’attaccante argentino in vista del calciomercato di gennaio

Il calciomercato Inter aprirà a gennaio, ma i nerazzurri sono alla continua ricerca di occasioni sul lungo periodo, soprattutto nel prossimo mercato di gennaio. Si lavora anche alle uscite, con un nome su tutti probabilmente vicinissimo ai saluti, ovvero Joaquin Correa, sempre più indietro nelle gerarchie in attacco di Simone Inzaghi. Per l’argentino si starebbe aprendo una porta interessante sempre in Serie A.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Correa è tra i nomi valutati dal Torino per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio, il ds Vagnati punterà su un profilo esperto e su un giovane talentuoso.