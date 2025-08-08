Calciomercato Cremonese, fatta per l'arrivo del centrocampista Bondo. I dettagli - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: ufficiale l’arrivo di Warren Bondo in prestito dal Milan

Il Calciomercato Cremonese si accende con un colpo interessante: è fatta per l’arrivo in prestito secco di Warren Bondo dal Milan. Il giovane centrocampista francese, classe 2003, lascia temporaneamente Milanello per vestire la maglia grigiorossa nella prossima stagione di Serie A. Una scelta mirata da entrambe le parti: il Milan alleggerisce la rosa in costruzione sotto la guida di Igli Tare e Massimiliano Allegri, mentre la Cremonese si assicura un rinforzo di prospettiva e qualità.

Warren Bondo, arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Monza, aveva suscitato curiosità per il suo potenziale. Tuttavia, in un centrocampo già affollato e con la nuova linea tecnica rossonera in cerca di immediate certezze, il giovane transalpino non ha trovato lo spazio necessario per crescere con continuità. L’esclusione dalla lista dei convocati per il mini-tour europeo tra Dublino e Londra aveva già lasciato intendere una sua imminente partenza.

Come confermato da Gianluca Di Marzio, fonte autorevole nel panorama delle trattative calcistiche, l’operazione si è concretizzata rapidamente: il Calciomercato Cremonese ha colto l’opportunità e chiuso l’accordo per il prestito secco del centrocampista, che avrà ora la possibilità di mettersi in mostra in un contesto dove potrà avere maggiore minutaggio.

Per la Cremonese, neopromossa in Serie A, si tratta di un colpo intelligente. Bondo porta con sé freschezza, corsa e duttilità: qualità preziose per una squadra che punta alla salvezza, ma senza rinunciare a un’identità tecnica chiara. Il club grigiorosso continua così a muoversi con attenzione sul mercato, cercando profili giovani e motivati in grado di alzare il livello della rosa.

Questa operazione si inserisce in una sessione di Calciomercato Cremonese caratterizzata da scelte strategiche e mirate. L’obiettivo è costruire una rosa equilibrata, che possa competere con dignità nella massima serie. L’arrivo di Bondo è solo l’ultima tappa di un percorso di rafforzamento che, a Cremona, è ancora in pieno sviluppo.

Intanto, il Milan prosegue la sua rifondazione con Tare e Allegri alla guida, puntando su un gruppo ristretto e funzionale. Il prestito di Bondo, pur trattandosi di un’operazione minore, riflette la volontà dei rossoneri di valorizzare solo i profili realmente funzionali al nuovo progetto tecnico.