Calciomercato Crotone: sorpasso alla Ternana per Cancellieri

Dopo un inizio deludente di Serie B il Crotone cerca rinforzi sul calciomercato: si avvicina l’attaccante del Verona Cancellieri

Il calciomercato del Crotone pronto a decollare con l’arrivo di Matteo Cancellieri dall’Hellas Verona, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà.

Il giovane attaccante gialloblù, fisso anche nella Nazionale Under 21, potrebbe arrivare in prestito secco per maturare la giusta esperienza in Serie B. I pitagorici avrebbero superato la concorrenza della Ternana che per prima aveva sondato l’azzurrino.