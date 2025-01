Calciomercato Como, clamoroso colpo dal Barcellona! A gennaio si tenterà la fumata bianca per quel giocatore

Calciomercato Como, la squadra di Fabregas sta tentando un grandissimo colpo dal Barcellona. Avviati i contatti per Alex Valle. Le ultime

Il calciomercato Como vuole tentare il colpo di mercato: si tratta per il terzino del Barcellona Alex Valle. Ecco il racconto di Fabrizio Romano.

CALCIOMERCATO COMO: LA SITUAZIONE – Esclusiva: Como ha contattato Alex Valle per il ruolo di nuovo terzino sinistro, si parla! È chiaro che il passaggio di Kieran Tierney al Celtic potrebbe aprire le porte al nuovo prestito di Alex Valle dal Barcellona. Como è fortemente interessata perché vede Valle come un talento di prim’ordine. Trattative in corso.