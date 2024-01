L’Empoli è al lavoro per consegnare ad Andreazzoli rinforzi importanti per lottare fino alla fine per la salvezza

Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri sono pronti a un triplo innesto con Accardi al lavoro per completare le ultime pratiche burocratiche. In Toscana tornerà Zurkowski, ora allo Spezia, e cià sarà un nuovo attaccante, ovvero Cerri. Piace anche il profilo di Gaetano del Napoli.