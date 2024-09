Calciomercato Empoli, IDEA Djidji per la difesa: può arrivare a parametro ZERO

Le ultime sull’interesse dell’Empoli per Koffi Djidji, ex difensore del Torino e attualmente svincolato

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Empoli starebbe pensando a Koffi Djidji per rinforzare la propria difesa. Il difensore ex Torino è infatti ancora svincolato e potrebbe arrivare a parametro zero.

Al Castellani il difensore centrale ritroverebbe Sazonov e Pellegri, compangi di squadra durante l’esperienza in granata. Djidji potrebbe essere un’idea anche per la Sampdoria, viste le difficoltà in difesa che si sono presentate in questo inizio di stagione.