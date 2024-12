Calciomercato Empoli, Fazzini nel mirino di una big italiana. Proposto uno scambio secco a gennaio

Calciomercato Empoli, Fazzini potrebbe finire alla corte del Napoli. Nel mezzo un possibile scambio con la squadra toscana

Uno dei gioielli del calciomercato Empoli è sicuramente il centrocampista Fazzini: fortemente nel mirino del Napoli di Antonio Conte per rinforzare ulteriormente un reparto dove necessita di essere completato nella maniera migliore possibile.

Come riportato da Il Mattino, gli azzurri stanno pensando ad uno scambio con Ngonge che potrebbe anche andare a giocare in Toscana per trovare più spazio rispetto al Napoli.