L’Empoli guarda anche al futuro e per la difesa avrebbe chiuso per l’arrivo di Saba Goglichidze del Torpedo Kutaisi

L’Empoli guarda anche al futuro e per la difesa avrebbe chiuso per l’arrivo di Saba Goglichidze del Torpedo Kutaisi. Il centrale, all’occorrenza anche terzino è un classe 2004 di cui si parla molto bene in patria e gli azzurri l’hanno preso superando la concorrenza di altri club di Seri A.

Per quanto riguarda il centrocampo invece, Accardi è al lavoro per il ritorno di Zurkowski. In forza allo Spezia in Serie B, la mezzala polacca farebbe di tutto per rimettersi la maglia azzurra addosso, ma resta da trovare la soluzione migliore per i due club. L’Empoli starebbe spingendo per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Lo scrive La Nazione.