Calciomercato Empoli, chi vuole prendere Ismajli? Quella big vuole superare la concorrenza di Inter e Juve

Calciomercato Empoli, chi vuole prendere Ismajli a gennaio? Spuntano fuori tre concorrenti per il difensore azzurro

Parli del calciomercato Empoli, non si può non parlare di Ismajli: difensore che sta facendo molto bene con la squadra azzurra. La domanda sorge spontanea: chi vuole comprarlo a gennaio?

Secondo quanto raccolto dall’edizione de Il Mattino, il Napoli pare essere in forte pressing per Ismajli: al di là dell’interesse di Inter e Juve che avevano già mostrato interesse per il difensore dell’Empoli.