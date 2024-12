Calciomercato Empoli, Ismajli nel mirino di due big. Ecco chi prenderà il suo posto alla corte toscana

Calciomercato Empoli, Inter e Juve aprono all’asta per Ismajli! Intanto gli azzurri si tutelano col suo sostituto: la mossa dei toscani

Parli di calciomercato Empoli e ti viene in mente Ardian Ismajli. Il difensore centrale dell’Empoli ha attirato le attenzioni dell’Inter e non solo: anche il Napoli e la Juve sarebbero fortemente sulle sue tracce. A rendere ancora più appetibile il suo profilo è il fatto che sia in scadenza di contratto con l’Empoli, che intanto sta pensando a tutelarsi ingaggiando un suo possibile sostituto in difesa. A parlarne è Calciomercato.com.

CALCIOMERCATO EMPOLI – «Inter, Juventus e Napoli mettono gli occhi su Ardian Ismajli. Il difensore centrale è in scadenza di contratto a giugno 2026 e ha rifiutato il prolungamento dell’accordo propostogli dall’Empoli. A meno di un rinnovo o di una cessione a gennaio, il calciatore si svincolerà a parametro zero al termine di questa stagione e sarà libero si scegliersi la sua nuova squadra. Intanto l’Empoli si appresta a pescare sul mercato degli svincolati. Atteso l’arrivo di Koffi Djidji, che ha lasciato il Torino a parametro zero al termine della passata stagione. L’ivoriano con passaporto francese, classe 1992 ex Nantes e Crotone, dovrebbe allenarsi in prova con la squadra di D’Aversa in vista di un possibile tesseramento».