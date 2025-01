Calciomercato Empoli, ulteriore pressing per Kouamé della Fiorentina. Chiusura imminente a gennaio? Le ultime

Calciomercato Empoli, pressing per Kouamé della Fiorentina. Filtra grandissimo ottimismo per provare a chiudere la trattativa di gennaio

Novità importanti per il calciomercato Empoli: considerando che l’obiettivo è quello di rinforzare l’attacco. Il nome in cima alla lista rimane sempre quello di Kouamé della Fiorentina: in uscita dalla squadra viola.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti ci sarebbe il pressing della squadra azzurra per provare a chiudere il prima possibile la trattativa (a titolo definitivo a gennaio).