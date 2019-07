Calciomercato Empoli: occhi sullo svincolato Donati

Empoli a caccia di rinforzi per la corsia laterale: si valuta il profilo di Donati, svincolato dopo la lunga esperienza in Bundesliga

L’Empoli ha intenzione di risalire al più presto in Serie A: i toscani hanno bisogno di migliorare il reparto difensivo.

Proprio per questo gli azzurri avrebbero messo nel mirino Giulio Donati. Come si apprende da Tuttosport, l’Empoli sarebbe pronta a scommettere sul terzino 29enne attualmente svincolato. Il laterale proviene da 6 stagioni in Bundesliga tra Mainz e Bayer Leverkusen.