Calciomercato Empoli, cessione a gennaio per Ismajli? Trattativa ben avviata con quella squadra (e nel mezzo uno scambio)

Calciomercato Empoli, trattativa ben avviata con quella big italiana per riuscire a portare Ismajli. Nel mezzo anche uno scambio

Il calciomercato Empoli vede come primo nome in cima alla lista delle diverse big il difensore Ismajli: autore fino ad ora di una stagione abbastanza positiva, e ovviamente le sirene delle altre squadre non tendono a mancare.

Secondo quanto riportato CalcioNapoli24, il Napoli pare in trattativa ben avviata con l’Empoli: mettendo nel mezzo anche uno scambio dove si dà ai toscani Zerbin.