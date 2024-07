Calciomercato estero, l’ex Napoli Allan ha FIRMATO per QUELLA SQUADRA. Ecco il comunicato UFFICIALE

Calciomercato estero, l’ex centrocampista del Napoli Allan andrà a giocare nel Botafogo. Ecco la situazione attuale

L’ex centrocampista del Napoli Allan comincerà presto una nuova avventura calcistica alla corte del Botafogo. Ecco il comunicato ufficiale su questa operazione di calciomercato.

IL COMUNICATO

La stella solitaria sarà sul petto di Allan. L’esperto centrocampista 33enne torna in Brasile dopo una brillante carriera in Europa, giocando in due dei cinque principali campionati del mondo, Serie A (Italia) e Premier League (Inghilterra), in club come Everton (ING), Napoli (ITA) e Udinese (ITA). Con la maglia della nazionale brasiliana, Allan è stato campione della Copa América (2019). Il giocatore ha giocato per due stagioni nell’Al Wahda (Emirati Arabi Uniti) prima di approdare al Glorioso. Originario del Botafogo, Allan realizza il suo sogno di indossare la maglia del Mais Tradicional durante il 130° anniversario del Botafogo. Benvenuto, prescelto!

Allan ha già sostenuto esami e valutazioni e inizierà questo lunedì mattina (01/07) ad allenarsi con i nuovi compagni. La data di presentazione ufficiale del rinforzo verrà comunicata successivamente.