Calciomercato estero, una big europea pronta a comprare il centravanti Jovic. Trattativa in corso con i rossoneri - Calcio News 24

Calciomercato Estero, occhi puntati su Jovic da parte di una big europea che è intenzionata a comprare a tutti i costi il centravanti rossonero

Saltato il trasferimento di Okafor al Lipsia, il Milan deve continuare a lavorare anche sul calciomercato in uscita. In queste ore ci sarebbero novità sul fronte Luka Jovic.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monaco avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante serbo. L’ex giocatore del Real Madrid ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e non rientra nel progetto dei rossooneri.