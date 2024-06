Calciomercato Fiorentina, non solo BONAVENTURA: due altri fedelissimi LASCIANO IL CLUB. Ora è ufficiale

Non solo Bonaventura, due altri fedelissimi della Fiorentina lasciano il club in scadenza. Come riportato sui canali ufficiali della Viola, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan non faranno più parte della rosa del prossimo anno.

Dalla giornata di domani, dunque, il classe 1997 e il classe 1993 saranno libero di firmare con qualsiasi squadra. Con la Fiorentina Castrovilli ha collezionato 131 presenze impreziosite da 14 gol e 10 assist, mentre Duncan 126 presenze con 6 gol e 9 assist.