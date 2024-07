Calciomercato Fiorentina, arriva Thorstvedt? L’ANNUNCIO di Carnevali è netto. Le parole del dirigente del Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni della RAI. Tra i tanti temi trattati, il dirigente ha commentato le situazioni contrattuali di Berardi e Thorstvedt. Di seguito le sue dichiarazioni.

CARNEVALI – «Domenico Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici . Non c’è nulla di concreto sul fronte cessione. Thorstvedt andrà via? La verità è che ad oggi con la Fiorentina non c’è nessuna trattativa, è un giocatore per noi molto importante»