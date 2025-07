Calciomercato Fiorentina, continua il pressing sull’Inter per Esposito: si può chiudere subito, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l’obiettivo Sebastiano Esposito dall’Inter. Tutti i dettagli in merito

Sebastiano Esposito spegne oggi 23 candeline, ma il regalo più grande potrebbe arrivare non da una torta, bensì dal calciomercato: una nuova avventura alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante di proprietà dell’Inter è infatti entrato nel mirino del club viola, che sta valutando concretamente la possibilità di portarlo a Firenze. I contatti tra le parti sono continui, e c’è una convergenza d’intenti che fa ben sperare per la chiusura dell’affare già nei prossimi giorni. Il profilo di Esposito corrisponde perfettamente a quanto cercato dalla dirigenza gigliata: un attaccante giovane, italiano e con ampi margini di crescita. La sua duttilità tattica – seconda punta di ruolo ma capace di agire anche da centravanti – lo rende un’opzione molto interessante per completare il reparto offensivo della squadra guidata da Stefano Pioli. Il suo eventuale arrivo potrebbe inoltre aprire le porte alla partenza di Lucas Beltran, sempre più ai margini del progetto e corteggiato dal River Plate, che non ha mai nascosto l’interesse per un ritorno del giocatore al Monumental.

Reduce da una buona stagione in prestito all’Empoli, nonostante la retrocessione del club toscano, Esposito ha segnato 10 gol complessivi – 8 dei quali in Serie A – mostrando qualità e maturità, specialmente nella prima parte del campionato. Anche la sua recente apparizione al Mondiale per Club con la maglia dell’Inter ha attirato l’attenzione di diversi tifosi viola, colpiti dalla sua voglia di mettersi in mostra. Il contratto di Esposito con l’Inter scade nel 2026 e, ad oggi, non ci sono trattative in corso per un rinnovo. Per questo motivo, i nerazzurri sono disposti a cederlo a titolo definitivo, anche per una cifra contenuta: circa 7 milioni di euro, bonus compresi. La Fiorentina, pur non avendo ancora presentato un’offerta ufficiale, sembra pronta ad affondare il colpo. L’obiettivo del club è chiaro: consegnare a Pioli una rosa quanto più completa possibile già in vista del ritiro estivo, in programma per il 14 luglio.