Calciomercato Fiorentina, si lavora per Man e Ndour: la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con gli obiettivi Dennis Man e Cher Ndour da Parma e Psg. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non intende fermarsi sul mercato dopo Valentin e Folorunsho. I nuovi obiettivi sono infatti Dennis Man e Cher Ndour.

Per l’esterno rumeno non è stata ancora trovata l’intesa economica, con il Parma che chiede 15 milioni di euro. Più semplice invece l’operazione per centrocampista classe 2004 del Psg, attualmente in prestito al Besiktas.