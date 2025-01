Calciomercato Fiorentina, ad un passo l’arrivo di Pablo Marì dal Monza

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l’accordo sempre più vicino per Pablo Marì dal Monza. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Fiorentina sarebbe ormai ad un passo da Pablo Marì. La società viola ha infatti trovato l’accordo con il Monza per l’arrivo del difensore centrale.

Un colpo voluto fortemente dal suo ex allenatore Raffaele Palladino, che non vede l’ora di poterlo utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati in questa seconda parte di stagione.