Calciomercato Fiorentina, Polverosi: «Dopo un buon inizio ADESSO è in una PAUSA incomprensibile. Togliete PALLADINO dall’emergenza, alzate la QUALITA’ della squadra»

L’analisi di Alberto Polverosi sulle mosse di calciomercato della Fiorentina di Raffaele Palladino per rinforzare la squadra

Attento narratore delle vicende di casa Fiorentina, Alberto Polverosi dalle colonne del Corriere dello Sport invoca la società a muoversi – «Togliete Palladino dall’emergenza» è il titolo del pezzo – e fa questa analisi sul calciomercato viola:

«La rapidità con cui il club viola aveva acquistato dalla Juventus un giocatore (Kean) che fra un anno era in scadenza e per una cifra non proprio trascurabile aveva fatto pensare che quanto annunciato in conferenza stampa dai dirigenti e sintetizzato in due parole, ambizione e miglioramento, fosse sul punto di trasformarsi in realtà. Invece dopo aver puntato sulla scommessa del nuovo centravanti, è iniziata la lunga pausa. Per spiegare (e farsi perdonare) con i fatti questo ritardo, la Fiorentina deve acquistare giocatori di livello assoluto, in grado di alzare “ambiziosamente” la qualità della squadra. Sarà così?».