Fiorentina, prima la salvezza e poi la rivoluzione: da Milenkovic a Veretout, da Chiesa a Simeone, quattro big con la valigia in mano

Aria pesante a Firenze, all’indomani di una sconfitta casalinga contro il Sassuolo che certifica il pessimo girone di ritorno inscenato da un gruppo prima nelle mani di Pioli ed ora di Montella. A furia di passaggi a vuoto, infatti, a quattro turni dalla conclusione del campionato i viola non hanno ancora centrato, con il benestare dell’aritmetica, la salvezza. Un traguardo (minimo) che arriverà probabilmente nei prossimi 90′, prima che dalle parti del Franchi si assista ad una vera e propria rivoluzione.

Un cambio drastico anticipato dal cambio di guida tecnica in corso d’opera, con l’approdo a Firenze da parte di Montella che in ogni caso non ha invertito il trend tutto in calando di questa seconda parte di stagione. E che proseguirà con un mercato che si annuncia scoppiettante, dato che la società ha sotto il cuscino diverse offerte che difficilmente potrà rifiutare. Quattro in particolare, che per converso gonfierebbero le casse di un club già al lavoro per assicurare in entrata movimenti all’altezza della situazione.

Un lavoro, però, per nulla banale, se è vero che i tasselli da sostituire saranno tra i più pregiati dell’attuale rosa. A partire, inevitabilmente, da quel Federico Chiesa per il quale le pretendenti – in Italia come in Europa – non mancano di certo. Difficile trattenerlo di fronte alla proposta di una big, la stessa che – salvo sorprese – arriverà per un Nikola Milenkovic da tempo nei radar soprattutto delle due di Manchester. Valigia in mano anche per Giovanni Simeone, reduce da una stagione deludente e in cerca di aria fresca di rilancio, al pari di un Jordan Veretout riguardo il quale tutto pare ormai fatto con il Napoli.