Calciomercato Fiorentina, sfizio Lo Celso per il centrocampo

Calciomercato Fiorentina, piace Lo Celso del Tottenham, ma ha uno stipendio troppo alto: l’argentino non è una priorità

La Fiorentina ricerca una mezzala di qualità per il suo centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Nazione, tra le opzioni c’è Lo Celso.

L’argentino del Tottenham piace ai viola che hanno sondato il terreno per un prestito, ma spaventa l’ingaggio di 4.5 milioni. Per questo motivo l’argentino rimane un’opzione affascinante, ma non una priorità in questo momento.