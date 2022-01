Calciomercato Fiorentina, suggestione Fazio per la difesa: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Fiorentina: i viola starebbero pensando a Fazio per rimpolpare il reparto difensivo

La Fiorentina è tra le grandi protagoniste di questo mercato invernale, con già due colpi da novanta portati a casa quali Ikoné e Piatek. Ma i viola non vogliono fermarsi e sarebbero intenzionati a puntellare anche la difesa.

E come riportato da La Nazione, non sarebbe passato inosservato il blitz di Federico Fazio a Firenze nei giorni scorsi. L’argentino ha rotto con la Roma e dopo le avances della Salernitana potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi Fiorentina.