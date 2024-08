Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: l’Empoli rifà il CENTROCAMPO, CASADEI Lazio, la suggestione

Calciomercato Gazzetta, le “trattative più calde” per la rosea: due nomi a centrocampo per l’Empoli, la Lazio fa sul serio per Casadei

Proseguono le “trattative più calde” del calciomercato estivo de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

CASADEI ALLA LAZIO – «Talento cresciuto nell’Inter e poi portato in Premier dal Chelsea dove, però, non si è affermato del tutto. I Blues hanno molti esuberi in rosa e la Lazio ci prova: può aggiungere tanta qualità in mezzo al campo».

ZERBIN AL MONZA – «L’esterno sinistro è già stato per sei mesi in prestito al Monza da gennaio a giugno. Ha lasciato un buon ricordo e pertanto l’occasione potrebbe ripresentarsi. Per adesso qualche contatto informale, vediamo l’evolversi».

MALEH ALL’EMPOLI – «Prestito con diritto di riscatto, l’Empoli è riuscito a riportare in Toscana il centrocampista che ha già avuto nella stagione scorsa e ha giocato 34 partite in Serie A. Oggi dovrebbe effettuare le visite mediche, poi firmare e allenarsi».

VIEIRA ALL’EMPOLI – «Ma a centrocampo non è finita qui. L’Empoli non perde di vista Vieira per garantire a D’Aversa i rinforzi necessari in mezzo al campo. Con la Sampdoria si stringe l’intesa per l’inglese sulla base di un prestito con diritto di riscatto».