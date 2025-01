Genoa-Balotelli, è già finita? Ancora fuori dai convocati, spunta l’ipotesi risoluzione

Le ultime sul futuro di Mario Balotelli, attaccante di proprietà del Genoa, dopo i recenti problemi con Patrick Vieira. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe già ai titoli di coda l’avventura di Mario Balotelli al Genoa. L’attaccante, ufficialmente escluso dalla lista dei convocati per la partita contro la Roma, verrà infatti liberato dai rossoblù nei prossimi giorni.

Ieri al giocatore è stata detto di non allenarsi e di tornare a casa. Chiude il ritorno in Serie A avendo messo insieme soltanto 6 presenze per 52 minuti complessivi, un palo e due cartellini gialli. Il minutaggio massimo gliel’ha concesso Gilardino: 18 minuti col Como. Con Vieira invece il rapporto non è mai decollato.