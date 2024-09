Calciomercato Genoa, FATTA per l’arrivo di Candreva a parametro zero. Ecco tutti i DETTAGLI

Calciomercato Genoa, FATTA per l’arrivo dell’esterno ex Inter e Salernitana Antonio Candreva. Gilardino viene accontentato

Il calciomercato del Genoa vede i rossoblu ancora una volta protagonisti, e Alberto Gilardino può avere a disposizione un altro acquisto all’insegna dell’esperienza: un giocatore che sia in grado di spostare gli equilibri.

Secondo quanto riportato da Repubblica, è fatta per l’arrivo in rossoblu da parte di Antonio Candreva a parametro zero: adatto al 3-5-2 di Gilardino e ovviamente acquistato da svincolato. A breve l’ufficialità.