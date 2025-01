Calciomercato Genoa, visite mediche per l’attaccante Maxwell Cornet. Tutti i dettagli dell’affare

Calciomercato Genoa, visite mediche per l’attaccante di proprietà del West Ham Maxwell Cornet. Ecco tutti i dettagli sull’affare dei rossoblu

Maxwell Cornet è il secondo colpo per il calciomercato Genoa: attaccante arrivato in prestito secco dal West Ham per poter dare qualcosa in più ad una squadra che ha bisogno assolutamente di salvarsi il prima possibile.

Secondo quanto riportato da genoanews1893.it, il giocatore ha effettuato le visite mediche: dove ora si aspetterà l’ufficialità dell’affare (occhio anche ad un possibile addio di Balotelli).