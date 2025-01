Calciomercato Genoa, ecco il rinforzo in difesa: arriva Sebastian Otoa; in attacco i nomi sono due

Calciomercato Genoa, primo rinforzo per Patrick Vieira: arriva dalla Danimarca il giovane difensore Sebastian Otoa e in attacco ci sono due obiettivi

Il Genoa pronto ad un nuovo rinforzo in difesa: atteso per oggi, come riportato da la Gazzetta dello Sport, Sebastian Otoa, difensore danese classe 2004 di 1.98 metri e primo rinforzo del calciomercato.

Battuta la concorrenza del Verona i rossoblù pagheranno 3 milioni ai danesi dell’Aalborg. Non è però l’unico movimento che faranno in questo mese, la nuova proprietà vuole rinforzare la rosa a disposizione di Patrick Vieira e i nomi sono due: Kamaldeen Sulemana, 22 anni, attaccante ghanese del Southampton e Goncalo Borges, 23 anni, ala destra del Porto.