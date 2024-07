Calciomercato Genoa, Ottolini: «Martinez, Gudmundsson, acquisti e Retegui. VI SVELO TUTTO»

Calciomercato Genoa, il DIRETTORE SPORTIVO rossoblu Ottolini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul futuro

Il direttore sportivo del Genoa Ottolini ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul calciomercato. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.

«Martinez-Inter? Stanno scrivendo i documenti i segretarie. Sostituto? Non abbiamo fretta e chi arriverà dovrà essere in linea con i nostri parametri. Zanoli ho detto che non parlerò più finché un giorno si palesi in sede. Per quanto riguarda Suslov, non è una pista che stiamo seguendo. Futuro Gudmundsson? Ci sono state tante telefonate, ma valuteremo.Abbiamo cinque giocatori, in ritiro avremo altri giocatori in quel ruolo. Non c’è nessuna fretta. Retegui? Ci sono sondaggi, prese di informazioni. E’ un numero 9, è normale susciti interesse. Ma in questo momento non c’è altro».