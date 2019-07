Il Genoa continua a muoversi per rinforzare il centrocampo: il nuovo obiettivo di calciomercato è Roque Mesa del Siviglia

Non solo Harit per il calciomercato del Genoa: i rossoblù hanno aperto una trattativa con il Siviglia per Roque Mesa.

Come riporta Alfredo Pedullà, l’obiettivo dei liguri e di assicurarsi le prestazioni del centrocampista con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esperienza di Roque Mesa, classe ’89, potrebbe giovare al reparto del Genoa di Aurelio Andreazzoli.