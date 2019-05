Calciomercato Genoa, Radu rimarrà un altro anno al Grifone monitorato dall’Inter

L’Inter è intenzionata a lasciare un altro Andrei Radu al Genoa dopo l’annata straordinaria con il Grifone

Il futuro di Andrei Radu sembrerebbe definito. Come spiega La Gazzetta dello Sport la discriminante era la salvezza del Grifone. Ora è che è un fatto acquisito, l’ipotesi che il portierone romeno possa rimanere un altro anno in prestito al Genoa, potrebbe diventare realtà.

L’ultima parola sulla questione spetta all’Inter, detentrice del cartellino che gradisce comunque l’ipotesi di lasciare giocare il talento rumeno ancora un anno da titolare in serie A, per di più in una realtà dove l’ambientamento è stato perfetto e la resa sul campo identica.