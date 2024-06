Calciomercato Genoa, l’attaccante Satriano nel MIRINO. TRATTATIVA a breve con l’Inter

Calciomercato Genoa, Satriano è uno dei giocatori in esubero dell’Inter: l’attaccante fortemente nel mirino dei rossoblu

Satriano è uno dei giocatori che il Genoa vorrebbe far suo in vista della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante è infatti uno dei giocatori in esubero in casa Inter, motivo per cui potrebbe presto lasciare il club di Viale della Liberazione. L’edizione odierna di Tuttosport ne fa il punto della situazione.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano torinese, l’uruguaiano ha una valutazione di dieci milioni di euro con i rossoblu che tratteranno a breve con i nerazzurri.