Calciomercato Genoa, si lavora al grande ritorno: cosa serve per Piatek

Calciomercato Genoa, il club rossoblù lavora al grande ritorno del polacco in Liguria: cosa serve per completare l’affare

Il Genoa sogna il ritorno di Piatek, che ha fatto rientro all’Hertha ma che è già pronto a cambiare nuovamente aria. Il polacco avrebbe aperto alla possibilità di rivestire la maglia rossoblù, ma serve un sacrificio da parte sua.

Troppi i 3,5 milioni di euro attualmente percepiti come ingaggio: con un taglio, però, rivederlo in Liguria non sarebbe impossibile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.