Calciomercato Genoa, obiettivo Simeone per completare l’attacco. Occhio all’interesse di queste due rivali

Calciomercato Genoa, si punta al colpo Simeone dal Napoli per rinforzare ulteriormente l’attacco dove Andrea Pinamonti e Mario Balotelli non bastano

Come riportato da Gazzetta.it, il calciomercato Genoa vede come obiettivo principale quello di rinforzare l’attacco: Andrea Pinamonti si è sbloccato, Balotelli fa qualche spezzone, ma servirebbe ancora un altro pezzo per raggiungere la salvezza.

Infatti nel mirino ci sarebbe l’attaccante Simeone in uscita dal Napoli: serve soltanto battere la concorrenza di Torino e Fiorentina per strappare definitivamente il giocatore.